Il 16 luglio 2024, un meteorite è caduto in una camera da letto nel New Jersey, causando un buco nel soffitto, polvere nera e frammenti di pietra sui cuscini. I proprietari hanno riferito di aver sentito un forte rumore e di aver notato un odore di zolfo. La caduta ha lasciato tracce di pietra color carbone e ha provocato il tremore della casa. Il meteorite ha svelato dettagli sulla possibile origine della vita sulla Terra.

Qualcosa di alieno è entrato senza bussare in una stanza da letto del New Jersey. Un rumore improvviso, la casa che trema, un buco nel tetto, polvere nera ovunque, frammenti di pietra color carbone sui cuscini e un forte odore di zolfo non hanno lasciato molti dubbi ai proprietari di casa quel 16 luglio del 2024. Radio e televisioni, intanto, riportavano la notizia di un bolide luminoso che aveva attraversato i cieli di New York con un boato, passando poco a sud della statua della Libertà. La casa annerita era appena stata comprata La coppia che condivideva i cuscini anneriti ha capito di cosa si trattava. La loro casa, comprata appena 5 mesi prima, era stata centrata da un meteorite. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Un meteorite caduto in camera da letto svela i segreti dell’origine della vita sulla Terra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Perché Nessuno Parla del Più Spaventoso Impatto di un Asteroide sulla Terra

Notizie e thread social correlati

Il meteorite finito nella camera da letto dei Gordon aveva dentro gli ingredienti della vitaUn meteorite è finito nella camera da letto di una famiglia, portando con sé alcuni componenti associati alla vita.

Omogeneizzati che gocciolano sulla tastiera, torte rustiche e un unico computer da dividersi: Paola Cortellesi svela al Salone del Libro i “segreti” della scrittura di “C’è ancora domani”Al Salone del Libro, l’attrice e sceneggiatrice ha raccontato alcuni dettagli sul processo di scrittura del suo ultimo film.

Argomenti più discussi: L'asteroide a due teste sfiorato a una velocità vertiginosa: l'ultima impresa di Hayabusa2; Ero a casa, ho sentito un forte schianto, poi ho trovato un buco nel soffitto della camera. C'era puzza di zolfo e frammenti neri dappertutto: gli cade un meteorite in casa, poi la scoperta sulla pietra dal mondo alieno; Il meteorite finito nella camera da letto dei Gordon aveva dentro gli ingredienti della vita; Il meteorite caduto in una casa negli Stati Uniti conteneva amminoacidi extraterrestri pre-vita.

Quali sono nell'universo gli incantesimi/rituali e le armi/abilità del mondo più forti? reddit