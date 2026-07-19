Domani alle 16.30 si terrà l’inaugurazione del centro ’DesTEENazione’ negli spazi dell’ex Valtorto di Fornace Zarattini, in via Faentina 126. Il nuovo centro è dedicato agli adolescenti e si trova in un edificio precedentemente chiuso. L’apertura prevede la presenza di rappresentanti locali e coinvolge l’allestimento di spazi multifunzionali pensati per i giovani.

Un nuovo punto di riferimento per gli adolescenti del territorio. Domani alle 16.30 sarà inaugurato il nuovo centro multifunzionale ’DesTEENazione - comunità adolescenti’ negli spazi dell’ex Valtorto di Fornace Zarattini, in via Faentina 126. Il centro nasce nell’ambito del progetto finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nell’ambito del programma Coesione Italia 21-27 e cofinanziato dall’Unione Europea. Il Comune di Ravenna è risultato tra gli enti ammessi al finanziamento, ottenendo un contributo di 3 milioni e 540.390,32 euro per la realizzazione di un progetto della durata di tre anni. Il nuovo centro sarà uno spazio dedicato principalmente ai giovani dagli 11 ai 18 anni, con attività rivolte anche a ragazzi fino ai 21 anni e alle loro famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un centro per gli adolescenti. Domani inaugura ’DesTEENazione’

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