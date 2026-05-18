Inaugurato Desteenazione nuovo hub per il futuro degli adolescenti

Da veronasera.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Verona è stato aperto un nuovo spazio chiamato “Desteenazione”, un hub pensato per il mondo degli adolescenti. Situato in Via Belluzzo 2, l’inaugurazione si è svolta nel primo pomeriggio e ha visto la presenza di diverse persone coinvolte nel progetto. Lo spazio è stato creato come un ambiente multifunzionale, destinato a ospitare attività e iniziative rivolte ai giovani. La struttura si rivolge a chi desidera partecipare a momenti di aggregazione e confronto.

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In Via Belluzzo 2, a Verona, è stato inaugurato oggi, 18 maggio, lo spazio multifunzionale “Desteenazione” - Desideri in Azione. Questo nuovo hub educativo e di socialità, il più grande della città dedicato ai ragazzi, si propone come un punto di riferimento strutturale per l'intero Ats (Ambito. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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