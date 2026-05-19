A Paglieta arriva DesTeenazione | il Comune inaugura un nuovo spazio per i giovani

Paglieta inaugura un nuovo spazio per i giovani. Si terrà mercoledì 20 maggio, dalle ore 10.30, nel centro polivalente di via Sandro Pertini a Paglieta, la presentazione ufficiale della nuova sala multimediale, un'opera fortemente voluta dall'amministrazione comunale per rispondere in modo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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