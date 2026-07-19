Un bimbo lo sfiora e finisce in ospedale Allarme in Italia | Massima attenzione

Un bambino di circa 8 anni è stato portato in ospedale dopo essere stato punto da un verme chiamato vermocane mentre giocava sulla spiaggia di Falerna, lungo le coste del Tirreno calabrese. La presenza della specie è aumentata in questa zona, con frequenti avvistamenti. Le autorità hanno diffuso un appello alla massima attenzione per evitare contatti con l’animale. La zona è sotto osservazione e si consiglia di adottare precauzioni durante le attività di balneazione.

Cresce l’allarme per il vermocane lungo le coste del Tirreno calabrese, dove gli avvistamenti della specie sono sempre più frequenti. L’ultimo episodio ha coinvolto un bambino di circa 8 anni, punto dall’animale mentre giocava sulla spiaggia di Falerna. Il piccolo si trovava sulla battigia con un retino quando ha notato il vermocane che galleggiava vicino alla riva. Ignaro del pericolo, ha cercato di raccoglierlo per mostrarlo ai genitori, ma avvicinando la mano è stato raggiunto dagli aculei urticanti che ricoprono il dorso dell’animale. Immediato il trasferimento al Pronto soccorso di Lamezia Terme, dove i medici hanno rimosso con attenzione le sottilissime setole utilizzando un cerotto, la tecnica consigliata per evitare che si spezzino e rilascino ulteriori sostanze irritanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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