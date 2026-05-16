Multe fino a 400 euro Monopattini cambia tutto in Italia | le nuove regole massima attenzione

Da sabato 16 maggio è necessario esporre il contrassegno identificativo sui monopattini elettrici, che diventa obbligatorio per legge. Da domenica scatta il divieto di circolazione senza la targa in possesso e, di conseguenza, sono previste sanzioni pecuniarie fino a 400 euro per chi viola questa norma. Le nuove disposizioni riguardano tutti gli utenti e si applicano su tutto il territorio nazionale, introducendo un cambiamento nelle modalità di utilizzo dei mezzi a motore in aree urbane.

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Da oggi cambia tutto per chi utilizza il monopattino elettrico. Sabato 16 maggio rappresenta infatti l’ultimo giorno utile per mettersi in regola con il nuovo obbligo del contrassegno identificativo, mentre da domani scatteranno ufficialmente le multe per chi circola senza targa. La misura era stata introdotta dal governo guidato da Giorgia Meloni attraverso il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, ma soltanto a marzo è arrivato il decreto attuativo che ha definito modalità e procedure operative. Da domenica 17 maggio, chi verrà fermato senza il nuovo targhino rischierà una sanzione amministrativa che può variare da 100 a 400 euro. La multa scatterà anche nei casi in cui il contrassegno sia applicato male o risulti non leggibile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Multe fino a 400 euro”. Monopattini, cambia tutto in Italia: le nuove regole, massima attenzione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Monopattini: nuove regole. 400 Euro di multa se circoli Sullo stesso argomento Valenza, stop ai monopattini senza regole: multe fino a 400 euro? Domande chiave Quali nuovi obblighi tecnici deve rispettare il tuo monopattino? Come cambiano le regole per l'uso del casco e della targa? Chi... Monopattini, da domani nuove regole anche a Milano: chi rischia multe da 400 euroAnche a Milano scatta la mini rivoluzione per i possessori di monopattini elettrici. Monopattini: dal 16 maggio obbligo di targa: multe fino a 400 euro per chi non è in regola salernonotizie.it/2026/05/16/mon… x.com Monopattini, da domani scatta l'obbligo di targa: multe fino a 400 euroAGI - Ultimo giorno per dotarsi di targa per i monopattini elettrici ma migliaia rischiano di essere fuorilegge. E chi non provvede all'immatricolazione entro oggi va incontro a sanzioni amministrativ ... msn.com Monopattini elettrici, scatta l’obbligo del targhino: multe fino a 400 euroDa domenica 17 maggio entra in vigore in tutta Italia una delle principali novità introdotte dalla normativa nazionale sulla circolazione dei monopattini ... piacenzasera.it