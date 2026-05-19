Sigilli al liceo Golgi Lo Sportello Amianto | serve attenzione massima da istituzioni e tecnici

Il liceo Golgi di Broni è stato messo sotto sequestro su richiesta di uno sportello dedicato all’amianto. La richiesta di sigilli è stata avanzata tramite un avvocato che ha sottolineato la necessità di intervenire subito. L’istituto è stato chiuso temporaneamente in attesa di verifiche e interventi da parte delle autorità competenti. La decisione segue le analisi e le segnalazioni riguardanti la presenza di materiali potenzialmente dannosi presenti nell’edificio scolastico.

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BRONI (Pavia) "Si mettano i sigilli al liceo Golgi di Broni". A chiederlo attraverso l’avvocato Barbara Cuneo del Foro di Genova è lo Sportello Amianto Nazionale, ente nazionale di tutela ambientale riconosciuto impegnato nella prevenzione e nella gestione del rischio amianto ai fini della mitigazione dei rischi per la salute pubblica connessi all’inquinante. Il 5 maggio è stata presentata, in via urgente istanza di sequestro preventivo dei locali dell’istituto scolastico al fine di vietare l’uso degli ambienti in condizioni potenzialmente pericolose; preservare lo stato dei luoghi per accertamenti tecnici irripetibili; evitare l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Sigilli al liceo Golgi". Lo Sportello Amianto: serve attenzione massima da istituzioni e tecnici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Amianto al liceo Golgi di Broni, la Procura di Pavia apre un'inchiesta penale Sullo stesso argomento Amianto al liceo Golgi: 517 famiglie sfidano la scuola e l’ATSA Broni, nel cuore del pavese, la tensione tra le famiglie degli studenti del liceo Golgi e la gestione scolastica è giunta a un punto di rottura... Amianto al liceo Golgi. La rabbia dei genitori: "Nulla si prevede ancora"A un mese dall’evento che ha esposto a polveri 500 ragazzi e che mina la possibilità di poter riaprire il liceo Golgi c’è stato un primo incontro... Polveri con l’amianto al Liceo Golgi di Broni: la Procura di Pavia apre il fascicolo di indagine penaleLo Sportello Amianto Nazionale, Ente Nazionale di Tutela Ambientale ha richiesto nelle scorse ore il sequestro preventivo dei locali dell'istituto scolastico Li ... settenews.it Amianto nel liceo Golgi a Broni, la Procura apre un’inchiesta: da quasi due mesi 500 studenti in DadLa procura di Pavia ha aperto un’inchiesta sulla presenza di amianto nell’edificio del liceo scientifico Golgi di Broni, chiedendone il sequestro preventivo. Un atto dovuto in seguito alla denuncia pr ... milano.repubblica.it