Un anno dopo la morte del DJ a Ibiza, il padre chiede chiarezza sulla vicenda. In un messaggio, ha affermato di attendere ancora risposte definitive e spera in una svolta imminente. Ha ribadito l’assenza di richieste di vendetta, chiedendo che vengano ricostruite tutte le circostanze, individuate le eventuali responsabilità e che nessuna omissione o reticenza ostacolino l’accertamento della verità.

«Giustizia sì, vendetta mai. Chiedo semplicemente che ogni circostanza venga ricostruita, che siano individuate tutte le eventuali responsabilità e che nessuna omissione, reticenza o interesse possa impedire l'accertamento della verità». Sono le parole di Giuseppe Noschese, il padre di Michele Noschese, dj producer napoletano di 35 anni, in arte Dj Godzi, morto nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 luglio 2025 a Ibiza in circostanze tragiche e mai del tutto chiarite. A un anno dalla scomparsa del figlio, Noschese, medico specializzato in medicina d’urgenza e direttore sanitario, torna a parlare della tragica vicenda, chiedendo ancora una volta alle istituzioni preposte che vengano chiariti alcuni punti rimasti irrisolti: «Siamo in attesa. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Dj Godzi morto un anno fa a Ibiza, il padre Giuseppe Noschese: «Aspettiamo ancora la verità, confidiamo in una svolta imminente»

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