Un post su Facebook ha annunciato la candidatura di Giuseppe Noschese a sindaco di Napoli. Noschese, medico dell’Emergenza ed esperto di disastri, ha comunicato la decisione sui social. La notizia segue la morte di DJ Godzi ad Ibiza, anche se i collegamenti tra i due eventi non sono stati specificati.

Un lungo post sul profilo Facebook per annunciare la propria candidatura a sindaco di Napoli. Giuseppe Noschese, medico dell’Emergenza ed esperto di disastri, scende il campo. Una candidatura gli era già stata proposta per le Regionali ma lui, impegnato nella battaglia per la ricerca della verità sulla morte del figlio Michele ad Ibiza, noto come dj Godzi, aveva rinunciato. «Dopo una lunga riflessione ho deciso di avviare un percorso che mi porterà, salvo eventi oggi non prevedibili, a candidarmi a sindaco di Napoli- annuncia - È una decisione maturata con senso di responsabilità e con la consapevolezza che la nostra città abbia bisogno di una visione nuova, di competenza, di esperienza e di una squadra capace di affrontarne le grandi sfide. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Dj Godzi morto ad Ibiza, il papà Giuseppe Noschese: «Mi candiderò a sindaco di Napoli»

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Dj Godzi morto a Ibiza, il pestaggio e cosa non torna. Il dolore del padre: «Perché accanirsi così»

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