Un nuovo episodio di intrusione notturna si è verificato in una piscina di uno stabilimento balneare. Due persone sono entrate di nascosto dopo aver consumato alcol e si sono comportate in modo irriverente, proprio come in un episodio precedente. Entrambi sono stati scoperti mentre si trovavano nella vasca senza autorizzazione, alla stessa ora di altri episodi simili. La polizia sta indagando sui fatti.

Un altro caso di bagno notturno nella piscina di uno stabilimento balneare, sempre alla stessa ora e dopo che gli autori del "fuori onda" sono entrati di nascosto senza autorizzazione. Era già successo giovedì al bagno "Marzocco" di Tonfano – come abbiamo riportato nell’edizione di ieri – e un episodio analogo è avvenuto infatti al "Liù" di Fiumetto mercoledì notte, anche in questo caso all’una. A differenza però del "Marzocco", dove una decina di giovani sono rimasti in acqua per un paio d’ore con la scena ripresa dalle telecamere, al "Liù" la pacchia è durata poco grazie al sensore che si è attivato insieme alla telecamera, avvertendo in automatico i titolari con un sms. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un altro raid in piscina: "Ubriachi e irriverenti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fermo, raid dei Carabinieri: sanzionati guidatori senza patente e ubriachiNella giornata di ieri, i Carabinieri di Fermo hanno effettuato un'operazione di controllo che ha portato alla sanzione di diversi conducenti.

Flotilla, il video della ministra Miri Regev: "Arrivati ubriachi e drogati", esplode un altro casoUn nuovo episodio si aggiunge alle tensioni tra il governo israeliano e i sostenitori della Global Sumud Flotilla.