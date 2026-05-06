Nella giornata di ieri, i Carabinieri di Fermo hanno effettuato un'operazione di controllo che ha portato alla sanzione di diversi conducenti. Tra loro, un ventenne è stato trovato alla guida di un'auto aziendale nonostante la revoca della patente, mentre altri sono stati fermati per aver guidato sotto l’effetto di alcol. Le forze dell’ordine hanno sequestrato alcuni veicoli e multato i trasgressori secondo le norme vigenti.

?? Cosa scoprirai Chi ha guidato un'auto aziendale nonostante la revoca della patente? Come è stato gestito il veicolo del ventenne senza patente? Quali sono state le conseguenze per il conducente positivo a Montegiorgio? Perché i controlli notturni tra Porto Sant’Elpidio e Fermo sono aumentati??? In Breve Un trentenne a Fermo guidava con 1,26 gl di alcol nel sangue. Un ventenne a Montegranaro guidava senza patente per la seconda volta in due anni. Un quarantenne a Monte Urano guidava con p .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fermo, raid dei Carabinieri: sanzionati guidatori senza patente e ubriachi

Notizie correlate

Val Vibrata sotto controllo: fuggitivi e 4 guidatori ubriachiLe forze dell’ordine hanno intensificato la sorveglianza lungo l’asse della Val Vibrata, portando a risultati concreti che spaziano dai controlli...

Ubriachi al volante: tre automobilisti a casa senza patenteTra il 21 e il 22 marzo i carabinieri della Compagnia di Cittadella hanno effettuato un maxi servizio nei territori di competenza identificando 98...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Cronaca, Riccione. Raid contro le auto in sosta: fermato dai carabinieri dopo un inseguimento tra terra e cielo; Non si ferma all’alt, inseguito dagli agenti e arrestato. Aveva con sé droga e l’auto era sottoposta a fermo; Controlli sul territorio: arresti per violenza, maltrattamenti e violazioni dei divieti; Sfruttamento prostituzione, denunciate 3 persone e sequestrati due immobili.

Controlli dei Carabinieri nel Fermano: denunce per guida in stato di ebbrezza tra Porto Sant’Elpidio e FermoRaffica di verifiche nel Fermano tra Porto Sant’Elpidio, Fermo e Montegiorgio. Contestati casi di guida in stato di ebbrezza e rifiuto dell'etilometro. rivieraoggi.it

Fermo, sventata truffa del finto nipote: due arresti dei Carabinieri, recuperati oro e contantiI Carabinieri hanno sventato a Fermo una truffa ai danni di un’84enne, ingannata con il collaudato raggiro del finto nipote. Due uomini sono stati arrestati in flagranza dopo un intervento scattato ... rivieraoggi.it

Radio 24. . #FacebookLive #5maggio Focus Economia di Sebastiano Barisoni - Radio 24 Risparmio fermo, 1.500 miliardi sui conti: la sfida del Salone è trasformarlo in crescita - facebook.com facebook

"Tieni per fermo che quanto più un'anima è a Dio gradita, tanto più dovrà essere provata. Perciò coraggio ed avanti sempre." San Pio da Pietrelcina x.com