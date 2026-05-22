Flotilla il video della ministra Miri Regev | Arrivati ubriachi e drogati esplode un altro caso

Da liberoquotidiano.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo episodio si aggiunge alle tensioni tra il governo israeliano e i sostenitori della Global Sumud Flotilla. Questa volta, un video pubblicato dalla ministra Miri Regev mostra membri della flottiglia che, secondo quanto riferito, sono arrivati in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La diffusione del filmato segue le dichiarazioni di un altro esponente del governo, Atamar Ben Gvir, e alimenta il confronto tra le parti coinvolte.

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Dopo Atamar Ben Gvir, dal governo di Israele arriva un nuovo attacco video agli attivisti pro-Pal della Global Sumud Flotilla.  Pochi giorni fa le navi della missione diretta a Gaza sono state bloccate in acque internazionali. I militanti filo-palestinesi provenienti da tutto il mondo, tra cui molti italiani, sono stati fermati e portati nel porto di Ashod. Qui, ammanettati, bendati e picchiati dai militari israeliani, sono stati derisi e dileggiati da Ben-Gvir. Ora però è Miri Regev, ministra dei Trasporti e membro del Gabinetto di Sicurezza di Israele, a diffondere su X un altro video in cui irride gli attivisti della Flotilla, sostenendo che ad Ashod fossero arrivati " ubriachi e drogati ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Flotilla, il video della ministra Miri Regev: "Arrivati ubriachi e drogati", esplode un altro caso
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