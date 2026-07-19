Ultim’ora Napoli addio a sorpresa | Me lo ha comunicato ieri De Laurentiis
Decibel Bellini, storico speaker del Napoli, ha annunciato la sua partenza dopo sedici anni. Il presidente del club ha comunicato ieri che non sarà rinnovato il contratto di Bellini. La decisione è stata presa senza ulteriori dettagli pubblicati. Bellini lascia il ruolo senza indicazioni su future collaborazioni o motivazioni ufficiali. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali del club e dichiarazioni del diretto interessato.
Decibel Bellini lascia il Napoli dopo sedici anni: il presidente De Laurentiis ha deciso di non rinnovare il contratto dello storico speaker del Diego Armando Maradona. Lo speaker del Maradona: la comunicazione del presidente. La notizia arriva attraverso un post sui social dello stesso Bellini, che annuncia la fine della sua esperienza come voce dello stadio partenopeo: ” Non esiste un modo facile per dirlo. Ieri il Presidente, Aurelio De Laurentiis, mi ha comunicato la volontà di non rinnovare il mio contratto. Per questo motivo non potrò più ricoprire il ruolo di speaker del Napoli”. Lo speaker aveva accompagnato il pubblico del San Paolo, poi rinominato Diego Armando Maradona, in ogni singola partita, dai momenti di sofferenza ai trionfi indimenticabili. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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