Ultim’ora Napoli addio a sorpresa | Me lo ha comunicato ieri De Laurentiis

Notizia in breve

Decibel Bellini, storico speaker del Napoli, ha annunciato la sua partenza dopo sedici anni. Il presidente del club ha comunicato ieri che non sarà rinnovato il contratto di Bellini. La decisione è stata presa senza ulteriori dettagli pubblicati. Bellini lascia il ruolo senza indicazioni su future collaborazioni o motivazioni ufficiali. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali del club e dichiarazioni del diretto interessato.