ULTIM’ORA – Napoli caso De Laurentiis | il comunicato ufficiale

Notizia in breve

La Procura di Bari sta esaminando la valutazione di Elia Caprile nel trasferimento tra Bari e Napoli. Il club napoletano ha diffuso un comunicato ufficiale in cui respinge le contestazioni, spiegando di aver affidato una perizia giurata a un esperto terzo, che non è coinvolto negli indagati. La questione riguarda specificamente la valutazione del portiere nel contesto della transazione tra le due società.