ULTIM’ORA – Napoli caso De Laurentiis | il comunicato ufficiale
La Procura di Bari sta esaminando la valutazione di Elia Caprile nel trasferimento tra Bari e Napoli. Il club napoletano ha diffuso un comunicato ufficiale in cui respinge le contestazioni, spiegando di aver affidato una perizia giurata a un esperto terzo, che non è coinvolto negli indagati. La questione riguarda specificamente la valutazione del portiere nel contesto della transazione tra le due società.
Elia Caprile e la sua valutazione nel trasferimento Bari-Napoli finiscono sotto la lente della Procura di Bari. Il club partenopeo respinge ogni contestazione con una nota ufficiale che sottolinea il ricorso a una perizia giurata di un esperto terzo, estraneo agli indagati. Caprile: l’operazione infragruppo sotto inchiesta. La cessione del portiere dal Bari al Napoli nel luglio 2023 rappresenta il fulcro dell’indagine della Procura sulla gestione economica della società biancorossa, controllata dalla famiglia De Laurentiis. L’acquisizione del giovane estremo difensore non è passata inosservata agli inquirenti baresi, che hanno avanzato contestazioni sulla quantificazione del valore dell’operazione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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