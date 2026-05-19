L’allenatore ha informato il presidente della società calcistica della sua volontà di interrompere il rapporto al termine dell’attuale stagione. La comunicazione è arrivata dopo un periodo di discussioni e valutazioni sulle future strategie della squadra. La decisione, ufficializzata tra le parti, segna la fine di un ciclo per il tecnico, che ha guidato il club in diverse competizioni nel corso dell’anno. La società ora si prepara a pianificare il futuro, cercando un sostituto.

di Francesco Spagnolo Conte prepara l’addio al Napoli. Il tecnico avrebbe comunicato a De Laurentiis la sua intenzione di lasciare al termine della stagione. La fine della sinergia professionale tra il Napoli e Antonio Conte è ormai ufficiale. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’allenatore ha preso la decisione irrevocabile di chiudere la sua esperienza in Campania alla conclusione della stagione calcistica attuale. Finisce così, in modo tanto brusco quanto inaspettato, un capitolo intenso ma decisamente troppo breve. La decisione intrapresa da Conte non è frutto di un ripensamento improvviso o degli ultimi risultati sul campo. Si tratta, al contrario, di una pianificazione ponderata e delineata già da diversi mesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conte dice addio al Napoli. L’ex Juve ha comunicato a De Laurentiis la sua decisione. Ecco i dettagli

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