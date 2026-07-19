Ultimissime Inter LIVE | offerta anche per Singo niente spazio per Thuram
L'Inter ha annunciato un'offerta per il giocatore Singo, mentre non sono previsti spazi per Thuram nella rosa attuale. La società ha comunicato le novità attraverso aggiornamenti in tempo reale, senza ulteriori dettagli sui motivi delle scelte. Nessuna informazione è stata fornita riguardo eventuali trattative o decisioni future. L'attenzione resta concentrata sugli sviluppi riguardanti il mercato e le composizioni della squadra nerazzurra.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 19 LUGLIO Spence e non solo, c’è anche Singo tra i nomi per l’Inter: pronta un’offerta per l’ex Torino?. Spence è il primo obiettivo per l’Inter, tra i possibili nomi per la fascia destra c’è anche quello di Singo. Ex Serie A Stankovic come Calhanoglu: Chivu studia la posizione in campo del serbo. 🔗 Leggi su Internews24.com
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