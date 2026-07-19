Ultimissime Inter LIVE | offerta anche per Singo niente spazio per Thuram

Notizia in breve

L'Inter ha annunciato un'offerta per il giocatore Singo, mentre non sono previsti spazi per Thuram nella rosa attuale. La società ha comunicato le novità attraverso aggiornamenti in tempo reale, senza ulteriori dettagli sui motivi delle scelte. Nessuna informazione è stata fornita riguardo eventuali trattative o decisioni future. L'attenzione resta concentrata sugli sviluppi riguardanti il mercato e le composizioni della squadra nerazzurra.