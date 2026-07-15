Ultimissime Inter LIVE | le parole di Suwarso su Chalobah Thuram avrebbe meritato più spazio

Durante una diretta, un rappresentante ha commentato la situazione di Chalobah, mentre Thuram ha affermato di aver ricevuto meno opportunità rispetto ad altri giocatori. Le dichiarazioni sono state fatte in tempo reale e riguardano le dinamiche interne alla squadra. Nessun dettaglio aggiuntivo sui nomi dei protagonisti o sui contesti specifici. Le dichiarazioni sono state diffuse come aggiornamenti sulle ultime novità del club, senza ulteriori approfondimenti.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 15 LUGLIO Thuram non considerato, la scelta di Deschamps fa discutere: avrebbe meritato più spazio?. Thuram ha chiuso il suo Mondiale con pochissimi minuti giocati, probabilmente avrebbe meritato più opportunità Como, Suwarso svela il retroscena con Marotta: «L’ho chiamato per capire se volevano Chalobah». 🔗 Leggi su Internews24.com

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