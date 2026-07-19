Nella notte, Kiev è stata colpita da oltre 40 missili e 120 droni durante un attacco russo. È uno dei raid più violenti e intensi degli ultimi tempi. Il presidente ucraino ha dichiarato che Mosca ha condotto l’attacco con questa vasta raffica di armi. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni o vittime.

Massiccio attacco russo sull’Ucraina. Nella notte, Mosca ha lanciato su Kiev una raffica di oltre 40 missili e 120 droni: si tratta di uno dei raid più violenti e intensi da lungo tempo. Il bombardamento ha provocato una vittima e almeno 16 feriti; danneggiati diversi edifici residenziali, andati a fuoco. L’attacco missilistico si è concentrato tra l’1 e le 2 del mattino, in appena 60 minuti. Il presidente Volodymyr Zelensky ha fatto un bilancio della notte d’attacco in un post su X. “La Russia ha condotto uno dei suoi più grandi attacchi missilistici balistici su Kiev”, si legge. “Il nemico ha lanciato più di 40 missili di vari tipi e 120 droni d’attacco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Lapresse.it - Ucraina, pioggia di missili su Kiev. Zelensky: “Mosca ha colpito con oltre 40 razzi e 120 droni”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pioggia di Missili su Kiev: La Russia Colpisce Ancora, Ucraina in Massima Allerta

Notizie e thread social correlati

Ucraina, Kiev bersagliata con missili balistici e droni. Su Mosca piombano più di 400 droni. Zelensky: “Putin ha paura, più lontano si nasconde più si avvicina la pace”Nella notte, 26 persone sono rimaste uccise a Kiev durante un attacco con missili e droni, in un momento di tensione tra Ucraina e Russia.

Ucraina, pioggia di missili e droni: almeno 13 morti su Kiev e l’est. Mosca conferma: “Usati anche siluri ipersonici”Nella notte, Kiev e altre regioni ucraine sono state colpite da un attacco di missili e droni, con almeno 13 persone morte.

Temi più discussi: Guerra Ucraina-Russia, droni di Kiev colpiscono raffinerie e navi: l'Europa accelera sui missili Patriot; ?Kiev sotto il più massiccio attacco balistico dall'inizio della guerra: Lanciati 40 missili in 53 minuti; Guerra di logoramento, la strategia ucraina: 20 petroliere russe colpite nella notte, distributori a secco in Russia; La nuova strategia politica di Zelensky inizia con la rimozione della premier Svyrydenko.

Kiev sotto il più massiccio attacco balistico dall'inizio della guerra: Lanciati 40 missili in 53 minuti reddit

Pioggia di missili russi su Kiev: almeno 11 morti. L’Ucraina accusa Mosca di crimine di guerra, il Cremlino: Colpiti obiettivi militari , obiettivi militari ? Cioè colpire di notte intere famiglie mentre dormono o si nascondono per proteggersi ,sono obiettivi militari x.com

Ucraina, massiccio raid russo su Kiev: lanciati decine di missili balistici e 125 droniÈ di almeno un morto e 15 feriti il bilancio del massiccio attacco missilistico e con droni lanciato dalla Russia nella notte contro Kiev, uno dei più pesanti dall'inizio della guerra. Secondo le ... adnkronos.com

Kiev sotto il più massiccio attacco balistico dall'inizio della guerra: Lanciati 40 missili in 53 minutiUna pioggia di missili balistici ha colpito Kiev nella notte, in quello che potrebbe essere il più grande attacco di questo tipo contro la capitale ucraina ... ilmessaggero.it