Nella notte, 26 persone sono rimaste uccise a Kiev durante un attacco con missili e droni, in un momento di tensione tra Ucraina e Russia. Contemporaneamente, oltre 400 droni sono stati segnalati su Mosca, mentre Zelensky ha dichiarato che il presidente russo ha paura e si nasconde, avvicinando comunque la pace. La situazione tra le due città rimane molto critica, con continui scambi di attacchi e nessuna tregua in vista.

Roma, 7 luglio 2026 - Tra Kiev e Mosca ormai è un tiro incrociato continuo, nella notte nella capitale ucraina sono morte 26 persone, vittime di un nuovo massiccio attacco russo con missili e droni, proprio alla vigilia del vertice Nato in Turchia. Nella sola Kiev sono hanno perso la vita almeno 19 civili, i feriti sono oltre 90, tra cui sei bambini. Altre sette persone sono state uccise e 29 ferite a Vyshneve, località a circa due chilometri a sud-ovest della capitale. Secondo i comandi militari ucraini la Russia ha lanciato un attacco combinato con 23 missili balistici, 39 missili da crociera, sei missili ipersonici antinave Zircon e 351 droni d'attacco e diversivi, con Kiev come obiettivo principale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Ucraina, Kiev bersagliata con missili balistici e droni. Su Mosca piombano più di 400 droni. Zelensky: “Putin ha paura, più lontano si nasconde più si avvicina la pace”

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Inferno Ucraina, 73 missili (8 Zircon) e 656 droni «Tra i più imponenti attacchi da inizio guerra»

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Tra l'altro credo confonda la colonna logistica a ovest di Kiev con la colonna corazzata che era arrivata a Brovary a est di Kiev e che tornò indietro bersagliata dall'artigleria Ucraina, ma sono due fatti avvenuti in tempistiche diverse. x.com

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