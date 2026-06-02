Nella notte, Kiev e altre regioni ucraine sono state colpite da un attacco di missili e droni, con almeno 13 persone morte. Mosca ha confermato l’uso di siluri ipersonici durante l’offensiva. L’attacco rappresenta uno dei più intensi degli ultimi mesi, coinvolgendo un massiccio lancio di armamenti. La situazione ha causato danni diffusi e vittime tra la popolazione civile. Non sono stati forniti dettagli sui danni specifici o sui responsabili.

Un massiccio attacco combinato di missili e droni ha investito nella notte Kiev e numerose altre regioni dell’Ucraina, in una delle più pesanti offensive russe che negli ultimi mesi ha colpito il paese. Il bilancio provvisorio è di almeno 13 morti, tra cui un bambino, e oltre cento feriti. Le vittime si concentrano soprattutto a Dnipro – 9 le vittime accertate – e nella capitale, dove i decessi sono almeno 4. Nella città dell’Ucraina orientale 35 persone sono rimaste ferite e i soccorritori continuano a scavare tra le macerie di un edificio residenziale colpito dai bombardamenti. Le autorità locali riferiscono che una parte della struttura, un palazzo di quattro piani, è stata praticamente distrutta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, pioggia di missili e droni: almeno 13 morti su Kiev e l’est. Mosca conferma: “Usati anche siluri ipersonici”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pioggia di missili e droni sullUcraina: numerose vittime, colpite Kiev, Dnipro e Odessa

Notizie e thread social correlati

Massiccio attacco russo in Ucraina: almeno 9 morti e un centinaio di feriti. Su Kiev pioggia di missili e droniNella notte, la Russia ha condotto un attacco aereo su vasta scala contro l’Ucraina, colpendo diverse città tra cui la capitale.

Attacco russo notturno su Kiev: oltre 50 missili e più di 700 droni sulla capitale Ucraina. Almeno 4 morti e 60 feritiNelle prime ore di domenica 24 maggio, si sono uditi numerosi boati a Kiev, accompagnati da esplosioni.

Temi più discussi: Ucraina; la vendetta di Putin, pioggia di missili e droni su Kiev; Almeno nove morti dopo massicci attacchi russi in Ucraina; Ucraina sotto attacco, le immagini del bombardamento su Kiev; Ucraina, tra l’onda d’urto delle esplosioni e la speranza di pace.

Pioggia di missili russi nella notte in Ucraina: almeno 9 morti, secondo le autorità x.com

Pioggia di bombe su Kiev e l'Ucraina, almeno 13 morti e decine di feritiI raid russi tornano a colpire forte l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un 'attacco combinato': 4 morti, almeno 58 feriti, danni in 7 distretti, incendi e blackout il bilancio ... ansa.it

Pioggia di missili russi nella notte in Ucraina: almeno 9 morti, secondo le autoritàA Kiev si sono udite diverse esplosioni, che hanno innescato incendi in varie zone della città. Almeno tre persone sono morte nella capitale ucraina. View on euronews ... msn.com

La capitale dell'Ucraina, Kiev, colpita da un massiccio attacco con missili e droni reddit