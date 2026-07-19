Ucraina notte di attacchi | missili russi su Kiev un morto e decine di feriti

Nella notte, missili russi hanno colpito Kiev, provocando un morto e decine di feriti. Sono stati registrati danni anche a Odessa e in altre aree della regione. Mosca ha annunciato di aver distrutto 140 droni ucraini durante gli attacchi. Questa notte di guerra rappresenta uno dei bombardamenti più intensi dall’inizio del conflitto.

Sono stati registrati danni anche a Odessa e altre regioni. Mosca annuncia la distruzione di 140 droni ucraini Unanuova notte di guerraha scosso l’Ucrainaconuno dei più pesanti attacchi russi dall’inizio del conflitto. La capitale,Kiev, è stata al centro di un’intensa offensiva caratterizzata dall’uso di missili e droni, causandoalmeno un morto e 15 feriti, secondo il bilancio fornito dalServizio di emergenza statale ucrainoe riportato dall’agenzia di stampaUkrinform. Gli sforzi di soccorso si sono protratti per tutta la giornata nei quartieri maggiormente colpiti della capitale. Nel distretto diShevchenkivskyi, i soccorritori hanno lavorato per spegnereincendiin edifici non residenziali e in aree aperte, mentre nel distretto diSolomianskyi, unedificio residenziale a cinque piani è stato danneggiatodalle esplosioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Ucraina, notte di attacchi su Kiev. Tre morti anche in Russia

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