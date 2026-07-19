Ucraina missili russi su Kiev | almeno un morto e 13 feriti

Una notte di attacchi missilistici ha colpito Kiev, provocando almeno un morto e 13 feriti. Diversi edifici residenziali sono stati danneggiati, con alcuni avvolti dalle fiamme dopo l’impatto dei missili. Le autorità riferiscono che le esplosioni hanno causato danni strutturali in più zone della città. Non ci sono altre vittime confermate al momento, e le operazioni di soccorso sono in corso.

Una notte di paura è stata segnata da un violento attacco missilistico, che ha provocato almeno una vittima e 13 feriti. L’offensiva ha causato gravi danni a diversi edifici residenziali, alcuni dei quali sono stati avvolti dalle fiamme dopo l’impatto dei missili. Le esplosioni hanno scandito ore di forte tensione, costringendo la popolazione a cercare riparo mentre i soccorritori intervenivano nelle zone colpite. Le operazioni di emergenza sono iniziate immediatamente per assistere i feriti e mettere in sicurezza gli edifici danneggiati. L’attacco ha colpito Kiev, capitale dell’ Ucraina, durante la notte. Secondo quanto riferisce il Kyiv Independent, si è trattato di un massiccio bombardamento condotto con missili balistici russi, che ha preso di mira diverse aree della città. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Ucraina, attacco di droni e missili russi su Kiev: almeno un morto

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