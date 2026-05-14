Nella notte, Kiev è stata teatro di un attacco che ha coinvolto droni e missili balistici, raggiungendo anche un quartiere residenziale. Un uomo è rimasto ucciso e decine di persone sono rimaste ferite a causa dei raid, che hanno portato a ingenti danni materiali. Il presidente locale ha dichiarato che sono stati utilizzati circa 650 droni e 56 missili durante l'assalto. Dopo tre giorni di tensione, il presidente russo ha annunciato che il conflitto si avvia a concludersi.

Una t regua di tre giorni, poi l’uscita di Putin sul conflitto che “ volge al termine “. Ma i fatti della notte dicono altro: Mosca ha avviato un massiccio attacco su Kiev, con droni e missili balistici che hanno colpito anche un quartiere residenziale. L’aeronautica militare ucraina ha diramato un allarme aereo a livello nazionale per la presenza di bombardieri Mig-31, mentre le esplosioni risuonavano nella capitale e i sistemi di difesa sono entrati in funzione per abbattere i droni russi. All’alba, secondo le autorità ucraine, ci sono una persona morta e decine di feriti, almeno 31. Il presidente Volodymyr Zelensky ha parlato di 650 droni e 56 missili nei raid notturni, e ha aggiunto che a Kiev sono in corso le operazioni di soccorso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attacchi russi su Kiev, colpito quartiere residenziale: un morto e decine di feriti. Zelensky: “Usati 650 droni e 56 missili”

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