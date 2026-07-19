Un missile russo ha colpito una nave mercantile di proprietà turca nel Mar Nero mentre stava uscendo da una zona di guerra con un carico di cereali. L’attacco ha causato la morte di cinque membri dell’equipaggio. La nave si trovava in navigazione nel tratto di mare interessato da tensioni tra le forze russe e altre nazioni. Non sono stati segnalati danni a terra o coinvolgimenti di altre imbarcazioni.

Una nave mercantile di proprietà turca è stata colpita nel Mar Nero da un attacco missilistico russo mentre lasciava una zona di guerra con un carico di cereali. Secondo quanto riferito dalla Marina ucraina, l’impatto ha provocato almeno cinque vittime e diversi dispersi tra i membri dell’equipaggio. Tre missili contro il cargo. L’attacco sarebbe avvenuto con il lancio di tre missili da crociera che hanno raggiunto la nave commerciale, battente bandiera della Guinea-Bissau. Al momento dell’incidente il mercantile stava navigando fuori dall’area del conflitto, trasportando prodotti cerealicoli. La Marina ucraina ha comunicato che cinque persone sono morte a causa dell’attacco, mentre altre cinque risultano disperse. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Ucraina, missile russo colpisce nave mercantile nel Mar Nero: cinque morti tra l’equipaggio

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