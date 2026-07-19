ucraina kyiv sotto le bombe nella notte 40 missili

Kyiv è stata colpita da oltre 40 missili e droni durante la notte, causando almeno una morte e diversi feriti. La città ha dovuto trascorrere ore nei rifugi antiaerei mentre le esplosioni si sono susseguite. Le forze russe hanno condotto un massiccio attacco con missili balistici e droni, secondo quanto riferito. La popolazione ha vissuto momenti di grande tensione, con le sirene antiaeree attive per tutta la notte.

Stefano Leszczynski - Città del Vaticano Nuova notte di guerra in Ucraina. Kyiv è stata investita da un intenso bombardamento russo con missili balistici e droni, che ha provocato almeno una vittima e numerosi feriti, costringendo la popolazione della capitale a trascorrere ore nei rifugi antiaerei. Le esplosioni hanno interessato diversi quartieri della città e, secondo le autorità locali, hanno causato danni in più distretti. Le deflagrazioni sono state avvertite anche all'interno dei rifugi. Una violenta ritorsione L'attacco arriva all'indomani delle operazioni rivendicate dall'Ucraina contro obiettivi russi. Lo stato... 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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