Ucraina raid russi nella notte con droni e missili Kiev colpisce raffineria a Krasnodar

Nella notte, le forze ucraine hanno intercettato 195 droni su 221 lanciati dalla Russia. I raid hanno coinvolto anche missili e droni, con un attacco specifico a una raffineria nella regione di Krasnodar, colpendo l’impianto di stoccaggio. Non sono stati riportati feriti o danni significativi. La difesa ucraina ha annunciato di aver neutralizzato la maggior parte degli attacchi russi in corso.

(Adnkronos) – Nella notte le forze di difesa ucraine hanno neutralizzato 195 dei 221 droni lanciati dalle forze russe. Secondo quanto riferito dall'Aeronautica militare ucraina la notte scorsa le forze russe hanno attaccato con due missili balistici Iskander-M lanciati dalla regione di Belgorod, in Russia, e 221 droni d'attacco dei tipi Shahed, Herber, Italmas e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Raid russi nella notte, utilizzati oltre 390 droni e 34 missili - Notizie dall'Ucraina podcast, Adnk

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