Nella notte, missili hanno colpito Odessa, causando almeno sette morti. Durante gli attacchi, Kiev ha lanciato un'offensiva nel Mar Nero contro petroliere russe. Non ci sono ancora dettagli su feriti o danni specifici. Gli attacchi sono avvenuti su tutto il territorio ucraino. La situazione rimane tesa con azioni militari da entrambe le parti.

In Ucraina sono almeno sette i morti di una intensa notte di attacchi russi su tutto il paese. Kiev reagisce e attacca nel Mar Nero. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ucraina: missili nella notte su Odessa. Kiev colpisce petroliere russe

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