Ucraina | missili nella notte su Odessa Kiev colpisce petroliere russe
Nella notte, missili hanno colpito Odessa, causando almeno sette morti. Durante gli attacchi, Kiev ha lanciato un'offensiva nel Mar Nero contro petroliere russe. Non ci sono ancora dettagli su feriti o danni specifici. Gli attacchi sono avvenuti su tutto il territorio ucraino. La situazione rimane tesa con azioni militari da entrambe le parti.
In Ucraina sono almeno sette i morti di una intensa notte di attacchi russi su tutto il paese. Kiev reagisce e attacca nel Mar Nero. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Segui gli aggiornamenti su Ucraina.
Ucraina: missili nella notte su Odessa. Kiev colpisce petroliere russe
Notizie e thread social correlati
Ucraina, i droni di Kiev incendiano le raffinerie russe. Missili su Odessa e KhersonNelle ultime ore, droni provenienti dall’Ucraina hanno colpito raffinerie, terminal petroliferi e centri di comando situati a circa duemila...
Ucraina, Kiev colpisce 12 petroliere russe. Mosca risponde con i droniKiev ha attaccato 12 petroliere russe nel mar d’Azov, mentre Mosca ha risposto con attacchi di droni sul territorio ucraino.
Temi più discussi: Raid aerei e missili russi su Zaporizhzhia e Kiev, almeno 10 feriti; Guerra Ucraina-Russia, nuovi attacchi su Kiev: ultime news oggi 14 luglio, diretta; Trump, daremo a Kiev licenza per produrre Patriot. Missili russi sulla capitale e altre città: 6 morti; Ucraina, attacco russo nella notte su Kiev: uccisa una donna.
#TG2000 - In Ucraina un attacco russo con missili balistici ha provocato due morti e cinque feriti nella notte nella zona orientale di Kiev. Nella capitale ucraina ultimo giorno dell’intensa visita diplomatica dell’inviato vaticano cardinale Matteo Zuppi. Tra i numer facebook
Secondo l’aeronautica ucraina, nella notte la Russia ha lanciato contro l’Ucraina sei missili balistici Iskander, quattro missili da crociera Kh-59/69, due missili anti-radar Kh-31 e 121 droni d’attacco. #EuropeNews x.com
Pioggia di missili russi su Odessa nella notte: due morti e otto feritiVolodymyr Zelensky: stanotte 4 morti negli attacchi russi Nel corso della notte la Russia ha lanciato contro l'Ucraina oltre 130 droni d'attacco e otto missili, uccidendo quattro persone, ha dichiarat ... msn.com
Ucraina, raid russi contro Odessa e altre città: diversi morti e decine di feritiNuovi raid russi sull'Ucraina: almeno sette morti e 67 feriti tra Odessa, Zaporizhzhia, Donetsk e Kharkiv. Kiev risponde colpendo sette petroliere della flotta ombra russa nel Mar Nero ... adnkronos.com