Ucraina Kiev sotto attacco russo | i soccorsi tra le macerie

Nella notte, Kiev è stata colpita da un attacco con missili balistici. Le autorità ucraine riferiscono che una persona è morta e altre otto sono rimaste ferite. I soccorritori stanno rimuovendo le macerie. Non sono stati segnalati danni specifici a edifici o infrastrutture. L’attacco ha coinvolto diverse zone della città, con squadre di emergenza impegnate nelle operazioni di soccorso.

(LaPresse) Nuovo attacco russo nella notte contro Kiev. Secondo le autorità ucraine, un raid condotto con missili balistici ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre otto. Le esplosioni sono iniziate intorno all’1:30 e hanno interessato diversi quartieri della capitale, causando incendi in edifici residenziali, uffici, siti industriali e veicoli. I soccorritori hanno tratto in salvo numerosi residenti intrappolati tra le fiamme, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti in almeno cinque distretti per domare gli incendi. Nelle ultime settimane la Russia ha intensificato gli attacchi su larga scala contro Kiev, mentre l’Ucraina continua a fare i conti con la carenza di sistemi di difesa aerea Patriot, fondamentali per intercettare i missili balistici. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Kiev sotto attacco: missili balistici russi sulla capitale, due morti

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