Durante la notte, zone residenziali di Kiev sono state colpite da un attacco russo, provocando danni visibili alle abitazioni e alle infrastrutture. I residenti si sono riscontrati tra le macerie e sono stati coinvolti in operazioni di soccorso e di evacuazione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali vittime o feriti. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e valutando i danni subiti.

Residenti sotto shock nelle zone residenziali di Kiev colpite durante la notte dall’ attacco russo. La capitale ucraina si stava preparando da giorni per un altro attacco di massa, dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy aveva avvertito che la Russia stava preparando un nuovo assalto e aveva esortato le persone a rimanere caute e a cercare rifugio durante gli allarmi di raid aerei. Nel quartiere Podilskyi si sono verificati danni parziali ai piani superiori di un edificio di nove piani, intrappolando le persone sotto le macerie. Le operazioni di soccorso erano ancora in corso nelle prime ore del mattino, anche se restava in vigore l’allerta antiaerea. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Ucraina, attacco russo nelle zone residenziali di Kiev: i cittadini si muovono tra le macerie

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Russian strikes damage residential areas in Kyiv| Top Stories

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