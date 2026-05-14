Attacco russo con missili e droni su Kiev | Civili sotto le macerie di un palazzo

Nella notte tra il 13 e il 14 maggio, l'Ucraina ha subito un attacco di grandi proporzioni che ha coinvolto più di 670 droni da combattimento e 56 missili provenienti dalla Russia. L'attacco ha causato danni a un palazzo nel centro di Kiev, con civili rimasti sotto le macerie. La situazione ha portato a interventi di soccorso e a un aumento delle tensioni tra i due paesi.

Pace lontana, lontanissima. Durante la notte tra il 13 e il 14 maggio la Russia ha sferrato sull'Ucraina un attacco con oltre 670 droni da combattimento e 56 missili. L'obiettivo principale del raid è stata la città di Kiev. "Ci sono danni in 20 luoghi. Si tratta di normali edifici residenziali.🔗 Leggi su Today.it

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Destruction, children under rubble, injured baby: Russia stages bloody night for Ukraine

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