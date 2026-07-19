Il 19 luglio si ricorda il 35° anniversario del ripristino delle strutture della Chiesa cattolica di rito latino in Ucraina. Le celebrazioni si sono svolte nel Santuario della Madonna del Santo Scapolare di Berdychiv, con la partecipazione di un rappresentante del Papa. La ricorrenza segna il ritorno delle attività ufficiali della Chiesa in un periodo di restrizioni e persecuzioni. La cerimonia ha visto la presenza di membri della comunità religiosa e di fedeli.

Si celebra oggi, 19 luglio, il 35° anniversario del ripristino delle strutture della Chiesa cattolica di rito latino. Nel Santuario della Madonna del Santo Scapolare di Berdychiv le celebrazioni della ricorrenza, alla presenza di monsignor Gallagher come inviato del Papa. Il direttore dell'Istituto per Studi ecclesiastici, padre Khomiak: "La Chiesa cattolica non ha mai cessato di esistere in Ucraina, ha contribuito alla costruzione dello Stato. Decisivo il ruolo di Giovanni Paolo II" . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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© Vaticannews.va - Ucraina, 35 anni fa la rinascita della Chiesa cattolica latina: segno di resilienza e memoria

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