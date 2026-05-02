Il mondo dello sport si trova a perdere una figura iconica con la scomparsa di Alex Zanardi a 59 anni. Campione di automobilismo e atleta paralimpico, Zanardi ha affrontato con determinazione le sfide che la vita gli ha posto davanti, diventando simbolo di resilienza e rinascita. La sua carriera ha attraversato momenti di grande successo e difficoltà, lasciando un'impronta indelebile nell'ambito sportivo e tra i suoi sostenitori.

“ La vita è come il caffè: puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente “. Con queste parole, che negli anni sono diventate quasi un manifesto esistenziale, si può provare a raccontare la vita — e oggi la scomparsa — di Alex Zanardi, morto all’età di 59 anni. La notizia, confermata da fonti vicine alla famiglia e diffusa dalle principali testate nazionali, segna la fine di una delle storie più straordinarie dello sport contemporaneo. Zanardi si è spento dopo un lungo e silenzioso percorso di riabilitazione, conseguenza del gravissimo incidente in handbike del 19 giugno 2020, avvenuto sulle strade della Toscana durante la staffetta “ Obiettivo Tricolore ”.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il mondo dello sport piange la scomparsa di Alex Zanardi a 59 anni: la storia di un campione simbolo di resilienza e rinascita

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