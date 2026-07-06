Un romanzo che narra di difficoltà e rinascita nella famiglia ha vinto il premio ’Città del libro e della famiglia’. L’autore ha scritto un racconto che si concentra sulla resilienza, descrivendo le sfide affrontate e il processo di recupero. La cerimonia di premiazione si è svolta durante un evento dedicato alla letteratura e ai valori familiari. Il libro si intitola ’Ballare sotto la pioggia’.

Un romanzo che affronta con sensibilità il tema della resilienza familiare ha vinto la quinta edizione del Città del libro e della famiglia’. ’ Ballare sotto la pioggia. Famiglie, separazioni e rinascite’, di Grazia Ofelia Cesaro (Feltrinelli) ha ottenuto la maggioranza dei voti della giuria presieduta dal giornalista Francesco Giorgino e composta da esperti del mondo letterario, accademico e culturale. L’autrice è avvocata, specialista in criminologia clinica all’Università degli Studi di Milano, esperta nel diritto nazionale e internazionale della famiglia e minorile. Protagonista del romanzo, autobiografico, è una giovane donna che, insieme alla madre, attraversa una stagione difficile segnata da precarietà, malattia e solitudine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Premio ’Città del libro e della famiglia’. Cesaro vince narrando la resilienza: "Storia vera di difficoltà e rinascita"

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