Le associazioni di tassisti e Ncc protestano contro l’arrivo di Uber X in Calabria, avvenuto grazie a una nuova normativa regionale. I rappresentanti delle imprese del trasporto pubblico non di linea contestano l’accesso del servizio, ritenendo che possa danneggiare il settore tradizionale. La protesta si è tradotta in manifestazioni di fronte alle autorità locali. La questione riguarda il riconoscimento e le regole per le piattaforme di trasporto digitale nel territorio regionale.

Protestano le associazioni che rappresentano le imprese del trasporto pubblico non di linea. Difficile da digerire l’arrivo di Uber X in Calabria, favorito dal nuovo quadro regolatorio regionale. Si temono, peraltro, iniziative analoghe da parte di altre amministrazioni, perciò Confartigianato Trasporto persone, Cna Fita trasporti, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e Sna Casartigiani esprimono forte preoccupazione e al tempo stesso chiedono l’apertura di un tavolo di confronto nazionale. "Come Regione non abbiamo dato un centesimo all’azienda", ha sottolineato il presidente Occhiuto durante la conferenza stampa sull’avvio di Uber X, ma le contestazioni non si placano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Uber X debutta in Calabria, tassisti e Ncc protestano

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