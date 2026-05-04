I tassisti milanesi si riuniscono nuovamente in piazza per protestare contro Uber e i noleggiatori, denunciando un aumento dell’abusivismo nel settore. L’appuntamento è previsto per il 5 maggio alle 14 ai posteggi di piazza Luigi di Savoia, in Stazione Centrale, dove i conducenti si raduneranno prima di partire con un corteo. La manifestazione si svolge in un momento di crescente tensione tra le categorie coinvolte.

Milano, 4 maggio 2026 – I tassisti tornano ad alzare la voce. Domani 5 maggio alle 14 i conducenti di auto bianche si ritroveranno ai posteggi di piazza Luigi di Savoia in Stazione Centrale, per poi partire alle 14.15 in corteo (si parla di circa 150 macchine) con destinazione piazza Scala. Lì, davanti a Palazzo Marino, andrà in scena fino alle 17 un presidio lanciato nei giorni scorsi dalle sigle Taxiservice, Ugl, Federtaxi e Uritaxi: “Ora basta!” e “La misura è colma” sono i poco fraintendibili slogan che campeggiano sul volantino circolato nelle chat interne. Le altre città coinvolte La protesta, che si terrà in concomitanza con altre...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I tassisti milanesi di nuovo in piazza contro Uber e noleggiatori: “L’abusivismo dilaga”

Notizie correlate

Roma, i tassisti scendono in piazza: guerra aperta a NCC e Uber? Cosa sapere I tassisti romani scendono in piazza il 5 maggio tra Bocca della Verità e Campidoglio.

Leggi anche: Blitz dei tassisti agli stalli per Uber

Contenuti e approfondimenti

I tassisti milanesi di nuovo in piazza contro Uber e noleggiatori: L’abusivismo dilagaMartedì 5 maggio un corteo di 150 macchine dalla Centrale e presidio in piazza Scala: Comune inadempiente, non ha rispettato nessuno degli impresi presi ... ilgiorno.it

Milano, i tassisti si fermano di nuovoTassisti ancora sul piede di guerra contro Uber, dopo circa un anno di tregua: ieri, è scattato lo sciopero selvaggio delle auto bianche. Uno stop non annunciato e condannato dai sindacati, che ha ... leggo.it