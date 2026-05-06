I tassisti in corteo per le vie di Torino | accesa protesta contro abusivi Uber e ncc Se non si fa qualcosa blocchiamo il Salone del Libro

Il 5 maggio 2026, un gruppo di decine di tassisti ha organizzato un corteo a Torino, partendo dall’Allianz Stadium e arrivando in piazza Vittorio Veneto. Durante la sosta davanti al municipio, alcuni hanno acceso fumogeni. La protesta ha riguardato principalmente Uber, i servizi abusivi e il settore NCC, con i tassisti che hanno minacciato di bloccare il Salone del Libro se non si intervenisse.

Alcune decine di tassisti hanno sfilato in corteo ieri, martedì 5 maggio 2026, dall'Allianz Stadium fino a piazza Vittorio Veneto, con una colorita sosta davanti al municipio in piazza Palazzo di Città, dove sono stati anche accesi alcuni fumogeni, per protestare contro Uber, gli abusivi e la.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Roma, i tassisti scendono in piazza: guerra aperta a NCC e Uber? Cosa sapere I tassisti romani scendono in piazza il 5 maggio tra Bocca della Verità e Campidoglio. Tassisti in corteo contro abusivi e multinazionali: sciopero fino alle 22È partito da piazza Garibaldi il corteo dei tassisti napoletani in sciopero dalle 8 di stamattina e fino alle 22 di stasera. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La protesta dei taxisti: Tutele contro gli autisti abusivi o bloccheremo il Salone del Libro; Abusivismo e Ncc, taxisti in sciopero: e la protesta minaccia il Salone del libro; Protesta dei tassisti, a Milano niente sciopero ma corteo verso piazza Scala; I taxi protestano e scatta la minaccia: Ci fermiamo per il Salone del Libro. I taxi protestano e scatta la minaccia: Ci fermiamo per il Salone del LibroI tassisti chiedono più controlli verso gli NCC che non rispettano le regole, aiutati da Uber. Porcedda: Li aumenteremo ... torinoggi.it Abusivismo e Ncc, taxisti in sciopero: e la protesta minaccia il Salone del libroLe auto bianche sarebbero 300 in più rispetto al fabbisogno. Ora un disegno di legge rischia di aumentare la concorrenza ampliando il perimetro di attività dei noleggi con conducente ... rainews.it Il Teatro Lirico Sperimentale arriva al Salone del Libro di Torino Link all'articolo nel primo commento - facebook.com facebook I libri saranno presentati in anteprima al Salone del Libro e disponibili per tutti a partire dal 19 maggio 2026 x.com