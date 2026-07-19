La quarta edizione di ’Porto San Giorgio balla’ si svolge in due giorni con oltre 50 spettacoli. Il centro cittadino si trasforma in un grande palcoscenico, coinvolgendo numerosi artisti e performer. Le strade principali e le piazze ospitano concerti, danza e performance dal vivo. Le attività si svolgono in vari punti della città, creando un itinerario di eventi distribuiti su tutto il centro. La manifestazione coinvolge pubblico di tutte le età.

Due giorni di festa, oltre 50 spettacoli e un centro che si trasforma in un grande palcoscenico. È tutto pronto per la quarta edizione di ’Porto San Giorgio Balla’, la manifestazione che raccoglie l’eredità della storica ’Notte Rosa’ e che venerdì 24 e sabato 25 luglio porterà musica, artisti di strada, shopping, spettacoli itineranti e intrattenimento diffuso in ogni angolo della città. Un evento che negli anni è cresciuto fino a diventare uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sangiorgese, coinvolgendo commercianti, associazioni e operatori turistici. Ad aprire la presentazione è stato l’assessore al turismo Giampiero Marcattili, che ha ripercorso la storia della manifestazione, nata nel 2007 come ’Notte Bianca’, poi diventata ’Notte Rosa’, quindi ’Notte Revolution’ e oggi ’Porto San Giorgio Balla’, giunta alla quarta edizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tutto pronto per ’Porto San Giorgio balla’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

diretta vs Porto San Giorgio vs PB63 Battapaglia

Notizie e thread social correlati

Porto San Giorgio capitale del volley giovanile: "Una grande vetrina per tutto il Fermano"Al PalaSavelli di Porto San Giorgio si sono svolte le partite dei Campionati Europei di pallavolo Under 18 maschile.

Porto San Giorgio: il porto turistico conquista la 40esima Bandiera BluIl porto turistico di Porto San Giorgio ha ottenuto la 40esima Bandiera Blu, riconoscimento assegnato sulla base di criteri ambientali e di qualità...

Temi più discussi: Tutto pronto per ’Porto San Giorgio balla’; Musica, shopping e tanti eventi: tutto pronto a Porto San Giorgio per la Notte Rosa; Porto San Giorgio, torna il Meeting di atletica: in pista i migliori talenti del Centro Italia; Intercettati tre irregolari. Controlli sulla zona costiera: Monitoriamo aree sensibili.

Sei pronto? Lo so che lo sono. Ho fatto un pellegrinaggio culinario/anime a San Giorgio Maggiore a Venezia. Davvero un terreno sacro per i fan di JoJo. reddit

Musica, shopping e tanti eventi: tutto pronto a Porto San Giorgio per la Notte RosaPORTO SAN GIORGIO Torna la Notte Rosa a Porto San Giorgio a tingere di rosa la città il 24 e 25 luglio. Sarà la notte dello shopping ma anche dell'intrattenimento su tutto ... corriereadriatico.it

Tutto pronto per Porto San Giorgio ballaL’ex’Notte Rosa’ il prossimo weekend, Vesprini: Uno degli eventi più qualitativi e importanti del territorio. In città oltre 50 attrazioni ... msn.com