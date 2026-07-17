Al PalaSavelli di Porto San Giorgio si sono svolte le partite dei Campionati Europei di pallavolo Under 18 maschile. L’Italia ha superato i quarti di finale e si è qualificata per le semifinali. La competizione ha attirato molte persone e ha rappresentato una vetrina per il volley giovanile nella regione. Le squadre in gara si sono sfidate in match decisivi per l’accesso alla finale. La manifestazione ha coinvolto atleti, tecnici e pubblico locale.

Al PalaSavelli di Porto San Giorgio è arrivato il momento delle sfide che valgono una medaglia ai Campionati Europei di pallavolo Under 18 maschile. L’Italia ha conquistato con autorità l’accesso alle semifinali e ora va a caccia della finale. Oggi è il giorno delle semifinali: alle 17 Polonia-Bulgaria mentre alle 19,30 sarà la volta degli azzurri contro la Francia. Domani alle 17 la finale per il terzo posto, alle 19.30 l’attesissima finalissima per il titolo continentale. Tutte le partite saranno a ingresso gratuito. Il Fermano intanto può già festeggiare perché l’importante vetrina internazionale di cui ha goduto l’intero territorio, ha generato un significativo indotto turistico ed economico grazie all’arrivo di squadre, staff, famiglie e appassionati provenienti da tutta Europa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Porto San Giorgio capitale del volley giovanile: "Una grande vetrina per tutto il Fermano"

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