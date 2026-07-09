Una turista di 80 anni, residente a Levate, è deceduta ieri pomeriggio nel mare di Pesaro mentre faceva il bagno. I soccorsi dei bagnini e del 118 sono intervenuti, ma non sono riusciti a salvarla. La donna si trovava in vacanza sulla riviera e si è sentita male mentre nuotava. Non ci sono altri dettagli sulla dinamica dell’accaduto.

Una turista di 80 anni residente a Levate è morta nel pomeriggio di ieri mentre faceva il bagno nel mare di Pesaro, dove stava trascorrendo un periodo di vacanza. La donna alloggiava all'hotel Nettuno.L'allarme è scattato intorno alle 17.30, nel tratto di mare tra i Bagni Lucio e i Bagni Ridolfi. L'anziana è stata notata dai bagnini riversa in acqua, con il volto immerso. Riportata immediatamente a riva, è stata sottoposta alle manovre di rianimazione con massaggio cardiaco, defibrillatore e ossigeno, proseguite fino all'arrivo del personale del 118, ma ogni tentativo di salvarle la vita si è rivelato inutile. Sul posto è intervenuta anche la Guardia costiera. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Turista di Levate muore in mare a Pesaro: inutili i soccorsi dei bagnini e del 118

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Tragedia in mare a Pesaro, muore durante il bagno una turista di Levate di 80 anniLa donna, residente in provincia di Bergamo e in vacanza a Pesaro, è stata soccorsa dai bagnini e dal 118 dopo essere stata trovata priva di sensi in acqua. Inutili i tentativi di rianimazione. ecodibergamo.it

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