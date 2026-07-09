Turista di Levate muore in mare a Pesaro | inutili i soccorsi dei bagnini e del 118

Da bergamo.corriere.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una turista di 80 anni, residente a Levate, è deceduta ieri pomeriggio nel mare di Pesaro mentre faceva il bagno. I soccorsi dei bagnini e del 118 sono intervenuti, ma non sono riusciti a salvarla. La donna si trovava in vacanza sulla riviera e si è sentita male mentre nuotava. Non ci sono altri dettagli sulla dinamica dell’accaduto.

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Una turista di 80 anni residente a Levate è morta nel pomeriggio di ieri mentre faceva il bagno nel mare di Pesaro, dove stava trascorrendo un periodo di vacanza. La donna alloggiava all'hotel Nettuno.L'allarme è scattato intorno alle 17.30, nel tratto di mare tra i Bagni Lucio e i Bagni Ridolfi. L'anziana è stata notata dai bagnini riversa in acqua, con il volto immerso. Riportata immediatamente a riva, è stata sottoposta alle manovre di rianimazione con massaggio cardiaco, defibrillatore e ossigeno, proseguite fino all'arrivo del personale del 118, ma ogni tentativo di salvarle la vita si è rivelato inutile. Sul posto è intervenuta anche la Guardia costiera. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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