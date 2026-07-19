Turismo a gonfie vele dati record sugli arrivi in Italia Con la crisi in Medio Oriente sempre più europei scelgono il Belpaese

Da quotidiano.net 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel primo semestre del 2026, il numero di arrivi in Italia ha raggiunto livelli record, con un aumento rispetto all’anno precedente. La crescita si registra in particolare tra i turisti provenienti dall’Europa, che rappresentano la maggior parte degli ingressi nel paese. La crisi in Medio Oriente sembra aver contribuito a spostare le preferenze di viaggio verso l’Italia, che si conferma come meta privilegiata. I dati ufficiali indicano un incremento significativo negli arrivi rispetto agli anni precedenti.

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Roma, 19 luglio 2026 – Il turismo italiano continua a macinare record e si conferma uno dei principali motori dell’economia nazionale. A certificarlo, secondo il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, sono i dati ufficiali di Istat, Banca d’Italia e Ministero dell’Interno, illustrati nel corso dell’audizione davanti alle Commissioni riunite Attività produttive della Camera e Industria e Agricoltura del Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero. Il dato simbolo è quello del 2025: 477 milioni di presenze e oltre 185 milioni di arrivi, livelli mai raggiunti prima che confermano la centralità del comparto nel sistema economico italiano. “Non sono slogan – ha sottolineato Mazzi – ma numeri ufficiali dello Stato che dimostrano come il turismo sia una vera industria e non un semplice allegato dell’economia”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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