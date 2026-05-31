Ponte del 2 Giugno Confcommercio | Turismo a gonfie vele nelle Marche arrivi anche dagli Stati Uniti
Durante il ponte del 2 giugno, nelle Marche si registrano numerosi arrivi di turisti, anche dagli Stati Uniti, grazie alle condizioni meteo favorevoli sull’Adriatico. Il meteo sulla costa tirrenica resta incerto, ma la voglia di mare e la fine di un inverno rigido portano molti visitatori nella regione. Le strutture ricettive segnalano un’affluenza superiore alla media, con prenotazioni già in aumento rispetto agli anni precedenti.
ANCONA - Il meteo promettente sull’Adriatico ma non sulla costa tirrenica, la voglia di mare dopo un inverno particolarmente lungo e rigido ed ecco che il Ponte del 2 Giugno nelle Marche si prospetta come un gettonatissimo assaggio d’estate. Sono le considerazioni di Federalberghi Confcommercio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Notizie e thread social correlati
Dagli Stati Uniti a Rimini: la Pietà di Bellini torna a casa. A giugno nuova mostra al Museo della CittàDopo essere stata esposta alla Morgan Library & Museum di New York, la Pietà di Giovanni Bellini sta per fare ritorno in Italia.
Anche la Sierra Leone accoglierà le persone migranti espulse dagli Stati UnitiAnche la Sierra Leone ha annunciato che accoglierà le persone migranti rimpatriate dagli Stati Uniti.
Temi più discussi: Per il ponte del 2 giugno oltre 14 milioni in viaggio, il 93% resta in Italia; Ponte 2 giugno 2026, dove andare? Ecco le mete più cercate dagli italiani. CLASSIFICA; Per il ponte del 2 giugno 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza; Ponte del 2 giugno 2026: mete last minute tra natura, mare e città d’arte.
Liratv. . Salerno da record! Quasi 5mila turisti per il ponte del 2 giugno! Un segnale positivo in vista dell’estate Continua a leggere sul nostro sito! #Shorts #eseiprotagonista #stazionemarittima #turismo #Cilento #Costiera #costieraAmalfitana #norwe facebook
Un italiano su due in viaggio per il ponte del 2 giugno: boom di prenotazioni in agriturismo x.com
Ponte del 2 giugno reddit
Emilia-Romagna, cosa fare per il ponte del 2 giugno: spiagge, mostre, festival, dimore storiche e il cibo della tradizioneIl lungo ponte del 2 giugno ha un calendario ricchissimo di eventi che attraversa tutta la regione, da Piacenza fino alla Riviera romagnola. Ecco alcuni degli appuntamenti da non perdere tra musica, c ... corrieredibologna.corriere.it
Cosa vedere nel ponte del 2 giugno: le grandi mostre fotografiche in Emilia RomagnaBologna, 31 maggio 2026 – L’Emilia-Romagna, periodicamente, sembra un grande festival diffuso di fotografia. P ... ilrestodelcarlino.it