Turismo dati da record Mezzo milione di arrivi | Ora Napoli è superstar
Napoli registra un record di circa mezzo milione di arrivi turistici. Nonostante le temperature di 34 gradi e l’afa, il flusso di visitatori non si ferma. La novità è che il numero di turisti stranieri si avvicina a quello dei visitatori italiani, evidenziando un incremento di presenze internazionali. I dati indicano che Napoli si conferma come meta molto richiesta durante la stagione estiva.
Altro che caldo, i 34 gradi e l’afa non fermano il flusso dei turisti che arrivano a Napoli per le vacanze. La novità è che ormai il numero degli stranieri è quasi identico a quello del turismo interno. C’è stato il boom a giugno, luglio sta andando ancora meglio e per settembre - complici anche le preregate di Coppa America - le previsioni sono dell’Osservatorio sul turismo del Comune - arrivano a ipotizzare per quel mese 2,2 milioni di visitatori. «L’arrivo dei turisti in città - spiega l’assessora al Turismo Teresa Armato - continua a seguire un trend positivo. Malgrado il gran caldo che sfavorisce i flussi nelle città d’arte. Ma a Napoli offriamo anche il mare, inclusivo e pubblico, e oasi dove proteggersi dalle ondate di calore. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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