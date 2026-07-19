Turbolenze in volo | perché negli ultimi anni sono aumentate del 15%

Da fanpage.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le turbolenze in volo sono aumentate del 15% negli ultimi anni. Questa crescita è stata rilevata da studi aeronautici e analisi di dati di volo. Le cause principali sono legate a cambiamenti nelle condizioni atmosferiche e all'aumento delle rotte aeree. Le turbolenze si verificano più frequentemente in determinate zone e a specifiche altitudini, influenzando la stabilità durante il volo. Non sono stati segnalati aumenti significativi di incidenti legati a questa variazione.

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