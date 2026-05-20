Negli ultimi anni si è registrato un aumento del 54% delle malattie professionali, secondo quanto dichiarato da Ester Dini. La responsabile di un ente di settore ha evidenziato come i rischi legati al lavoro siano cambiati nel tempo, con una crescita significativa delle patologie legate alle condizioni lavorative. L’attenzione si concentra sui dati relativi ai casi di malattie riconosciute come professionali negli ultimi anni, indicando un trend in crescita che coinvolge diverse categorie di lavoratori.

Ester Dini analizza l’aumento delle malattie professionali e l’evoluzione dei rischi nel mondo del lavoro. Dall’impatto dei cambiamenti climatici ai fattori ergonomici e organizzativi, focus su stress, disturbi del sonno e nuove condizioni che incidono sulla salute dei lavoratori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Lavoro, Dini: Malattie professionali aumentate del 54% negli ultimi anni

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