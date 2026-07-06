Negli ultimi cinque anni, i prezzi dei gelati confezionati sono aumentati di circa il 40%, con alcune marche della grande distribuzione che hanno registrato incrementi fino al 75% al chilo. Questa crescita si è verificata in un periodo in cui il costo delle materie prime e dei processi produttivi è rimasto stabile o è aumentato. L’aumento dei prezzi si riflette sui consumatori, che si trovano a pagare di più per prodotti che in passato avevano costi più contenuti.

Roma, 6 luglio 2026 - Come cantavano gli Skiantos: “I gelati sono buoni ma costano milioni”, scherzi a parte oggi in quella canzone c’è un fondo di verità: i prezzi dei gelati confezionati, negli ultimi cinque anni, sono aumentati di quasi il 40%, con punte del 75% al chilo per alcuni marchi della grande distribuzione. Un aumento che va oltre l'inflazione alimentare, sottolinea un'indagine di Altroconsumo.. Un aumento costante negli ultimi anni. Il prezzo in salita costante sarebbe da attribuire a una combinazione di fattori, si legge nella ricerca. In primis l'aumento dei costi dell’energia e delle materie prime. Poi c’è il ‘trucco’ della shrinkflation, cioè la riduzione del peso dei prodotti a fronte di prezzi invariati o più elevati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “I gelati sono buoni, ma costano milioni”, perché negli ultimi 5 anni i prezzi sono schizzati (e continuano a salire)

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I gelati sono buoni, ma costano milioni, perché negli ultimi 5 anni i prezzi sono schizzati (e continuano a salire)Il prezzo in salita costante dei gelati è da attribuire a una combinazione di fattori. Aumentano i costi e diminuisce il prodotto in maniera inversamente proporzionale ... quotidiano.net

Signor Algida i suoi gelati sono i più buoni,però non mi può ridurre le dimensioni che non arriva manco in gola(non siate maliziosi/e) e farlo pagare quanto un gelato grande dimensione(non siate maliziose/i) Non ci sto x.com

Shrinkflation: perché i gelati confezionati sono sempre più piccoli reddit

Gelati confezionati, in cinque anni prezzi aumentati del 39,6%: ecco perchéDietro i rincari dei prezzi dei gelati confezionati ci sono soprattutto la crisi energetica, l'aumento del costo delle materie prime e la forte inflazione che ha colpito il comparto alimentare tra il ... italiaatavola.net