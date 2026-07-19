Venerdì pomeriggio, alcuni giovani si sono tuffati nel lago Canneto, nel Parco delle Cave, nonostante il divieto di balneazione presente nel luogo. La zona, dotata di un pontile, è stata frequentata da un gruppo che si è immerso nell’acqua senza rispettare le norme di sicurezza. Il divieto è stato segnalato per prevenire rischi legati alla sicurezza e alla salute dei bagnanti. Nessun intervento o sanzione è stato segnalato in merito.

Tuffi proibiti al lago Canneto, nel Parco delle Cave, dove un gruppetto di giovani, venerdì pomeriggio, si godeva bagni di sole e acqua sul pontile. Lì c’è il divieto di balneazione, con rischio per l’incolumità di chi si tuffa e nuota nel laghetto. Regole fatte per essere infrante: sembra un leitmotiv in molte zone della città (al Parco delle Stagioni, la recinzione viene scavalcata di notte e c’è chi si chiede perché non resti aperto fino alle 2). Da più parti arrivano richieste non tanto di repressione, ma di iniziative educative, per prevenire gli eccessi di gruppi di giovani annoiati o in condizione di disagio, che diventano maleducati, se non aggressivi con persone e beni pubblici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tuffi proibiti e regole infrante: "Educativa di strada per i giovani"

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