tuffi proibiti dalla banchina multe per la bravata estiva

Notizia in breve

Due persone sono state multate dopo aver saltato dalla banchina del porto canale di Rimini. I tuffi sono avvenuti durante le ore più calde dell’estate, probabilmente per cercare refrigerio. La polizia ha rilevato le infrazioni e ha applicato le sanzioni previste. Non ci sono stati incidenti o feriti. Le autorità ricordano che i tuffi dalla banchina sono vietati e comportano sanzioni amministrative.