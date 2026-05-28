Tuffi proibiti dalla banchina Multe per la bravata estiva
Due persone sono state multate dopo aver saltato dalla banchina del porto canale di Rimini. I tuffi sono avvenuti durante le ore più calde dell’estate, probabilmente per cercare refrigerio. La polizia ha rilevato le infrazioni e ha applicato le sanzioni previste. Non ci sono stati incidenti o feriti. Le autorità ricordano che i tuffi dalla banchina sono vietati e comportano sanzioni amministrative.
Si sono lanciati in acqua dal porto canale di Rimini, forse per cercare un po’ di refrigerio dalla calura asfissiante di queste ore. Ma alla fine sono stati beccati e nei loro confronti sono scattate delle multe parecchio salate. Nei giorni scorsi la guardia costiera è intervenuta nella zona del largo Boscovich per fermare un gruppo di ragazzi minorenni sorpresi mentre si tuffavano dalla banchina del porto. I militari della Capitaneria di porto li hanno individuati durante un controllo di routine nella zona della palata. I ragazzi sono stati identificati dai militari e successivamente accompagnati negli uffici della guardia costiera insieme ai genitori, convocati vista la minore età dei giovani coinvolti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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