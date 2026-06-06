Un sedicenne è stato multato lo scorso weekend nell’avamporto di Senigallia per aver effettuato tuffi in un’area vietata. È la prima sanzione emessa dopo l’introduzione del divieto, che riguarda i tuffi in quella zona. La multa è stata applicata in un periodo di temperature estive, quando l’afflusso di persone è aumentato. Non sono stati segnalati altri interventi o sanzioni nelle ultime settimane.

Tuffi proibiti nell’avamporto, scatta la prima sanzione. Un sedicenne di Ostra è stato multato lo scorso weekend, il primo caratterizzato da temperature estive, perché sorpreso a bagnarsi nello specchio d’acqua di Senigallia. Gli uomini dell’Ufficio Locale Marittimo, coordinati dal comandante Salvatore Valente, sono subito intervenuti per arginare una rischiosa abitudine che si ripete al porto della Rovere nonostante i divieti esposti. La stretta proseguirà per tutta la stagione per evitare che la passeggiata del molo di levante diventi un punto d’incontro pericoloso. Sebbene infatti il trend principale si registri di pomeriggio, come avvenuto sabato scorso, in passato, durante le notti di movida, dove non sono mancati ragazzi che, in preda ai fumi dell’alcol, si sono gettati nel canale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tuffi proibiti, sono scattate le prime multe

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