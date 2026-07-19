Donald Trump ha dichiarato che ci sarebbe un tentativo di ingerenza cinese nelle prossime elezioni di midterm, sostenendo che potrebbe essere motivato dalla paura di perdere. Ha anche proposto di dichiarare lo stato di emergenza e di inviare agenti dell’Ice ai seggi. La questione dell’alterazione dei risultati elettorali è un tema ricorrente nei suoi discorsi, risalente alla sconfitta alle presidenziali del 2020.

L’idea delle elezioni rubate, manipolate, alterate, è un’ossessione per Donald Trump, ripetuta ostinatamente ad ogni comizio e occasione pubblica, almeno a partire dalla sconfitta alle Presidenziali del 2020 contro Joe Biden. Mai però il presidente ne aveva fatto tema di un discorso alla nazione, come avvenuto giovedì sera, quando è salito sul podio della Casa Bianca per lanciare l’allarme sulla “vulnerabilità” del sistema elettorale americano, a suo giudizio aperto ad attacchi e forme di influenza varie da parte di potenze straniere, in particolare la Cina. L’appello è stato respinto con decisione da Pechino – “pura invenzione”, l’ha definito il portavoce del ministero degli Esteri cinese -, accolto con freddezza dai Repubblicani e ha rilanciato il timore di atti clamorosi da parte di Trump alle elezioni di midterm. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Trump sostiene la tesi (smentita) dell’ingerenza cinese perché teme la sconfitta al voto di midterm. Il piano: stato d’emergenza e agenti dell’Ice ai seggi

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