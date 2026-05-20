Hantavirus | smentita la tesi sul riciclo dell’attore del Covid
Di recente, circolano dubbi riguardo a un’ipotesi sul possibile riciclo di un attore coinvolto nella pandemia di Covid-19. Due uomini sono al centro di questa polemica, ma i fact-checker hanno verificato che non c’è somiglianza fisica tra loro. La discussione ha suscitato attenzione sui social e sui media online, con alcuni utenti che hanno condiviso confronti visivi per mettere in discussione le identità. Tuttavia, le verifiche confermano che le teorie non trovano riscontro nei fatti.
? Domande chiave Chi sono realmente i due uomini al centro della polemica?. Come hanno fatto i fact-checker a smentire la somiglianza fisica?. Perché la vecchia vicenda del 2021 alimenta questa nuova teoria?. Quali prove biologiche distinguono l'influencer dal presunto attore?.? In Breve Henry Dyne fu accusato di essere un attore nel luglio 2021.. I verificatori Ed Payne e Maria Briceño smentiscono la somiglianza fisica.. Dyne ha un accento britannico mentre Rosmarin è un nativo statunitense.. La quarantena di Rosmarin avviene presso la National Quarantine Unit nel Nebraska.. L’influencer Jake Rosmarin si trova attualmente in quarantena presso la National Quarantine Unit nel Nebraska dopo aver segnalato un focolaio di Hantavirus a bordo della nave da crociera MV Hondius. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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