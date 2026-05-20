Hantavirus | smentita la tesi sul riciclo dell’attore del Covid

Di recente, circolano dubbi riguardo a un’ipotesi sul possibile riciclo di un attore coinvolto nella pandemia di Covid-19. Due uomini sono al centro di questa polemica, ma i fact-checker hanno verificato che non c’è somiglianza fisica tra loro. La discussione ha suscitato attenzione sui social e sui media online, con alcuni utenti che hanno condiviso confronti visivi per mettere in discussione le identità. Tuttavia, le verifiche confermano che le teorie non trovano riscontro nei fatti.

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